Ungewöhnlich: Kirchgemeinde übernimmt die Verwaltung eines kommunalen Friedhofs im Vogtland

Plauen
Eine Gemeinde im Vogtland lässt ihren Friedhof seit diesem Jahr von einer Kirchgemeinde verwalten. Was sich für die Nutzer jetzt ändert.
23 Friedhöfe hat die Kirchgemeinde St. Jakobus in Trägerschaft. Seit Jahresbeginn sind Friedhofsverwalterin Susann Flemming und ihr Team zudem für einen kommunalen Friedhof verantwortlich - den in Großzöbern.
