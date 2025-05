Ungewöhnlicher Anblick in Plauener Schaufenster: Katze macht es sich in Blumentopf gemütlich

An der Straßberger Straße in der Altstadt bot sich jetzt ein unterhaltsames Bild.

Einmal Mietze sein! Es sich gemütlich machen, in die Sonne legen, die Welt aus sicherer Distanz an sich vorbeigehen lassen. Das dachte sich jetzt vielleicht auch die schwarz-weiße Katze, die es sich direkt hinter einer Schaufensterscheibe an der Straßberger Straße in Plauen in einem Blumentopf gemütlich machte. Früher befand sich dort in der...