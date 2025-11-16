Ungewöhnlicher Sound bei Plauener Folkherbst: Moderne japanische Volksmusik mit der Band Mitsune

Plauen
Der Name Mitsune bedeutet aus dem Japanischen übersetzt „süßer Klang“. Klangvoll war auch das Wertungskonzert.
Wer sich am Wochenende für das sechste Wertungskonzert des 33. Folkherbstes im Plauener Malzhaus interessierte, erlebte kein Konzert im klassischen Sinne, sondern eine großartig inszenierte Performance auf der Grundlage von japanischer Volksmusik – gepaart mit Klängen verschiedener Musikstile. Zu Gast war die Band Mitsune. Sie ehrt und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.