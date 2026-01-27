MENÜ
Ute Menzel wird auf der Kleinen Bühne einen berührenden Monolog präsentieren.
Ute Menzel wird auf der Kleinen Bühne einen berührenden Monolog präsentieren. Bild: Ludmila Thiele/Archiv
Plauen
Ute Menzel liest in Plauen zum Holocaust-Gedenken Monolog auf der Kleinen Bühne
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Im Stück „Rose“ berichtet eine ältere jüdische Frau von ihrem Leben, das durch Krieg und Pogrome geprägt wurde. Es geht um Verlust, Liebe und Überleben.

Ute Menzel liest am Dienstag, 27. Januar, auf der Kleinen Bühne des Vogtlandtheaters den Monolog „Rose“ von Martin Sherman. Matthias Spindler begleitet die Lesung musikalisch am Klavier. Die Veranstaltung findet zum Holocaust-Gedenktag statt, der an die Befreiung von Auschwitz vor 81 Jahren erinnert. Im Stück „Rose“ berichtet eine...
