Verkehr auf B 92 durch Plauen eingeschränkt: Warum eine Fahrspur der Pausaer Straße noch immer gesperrt ist

Seit Anfang Februar ist eine von zwei Fahrspuren der Pausaer Straße in Plauen gesperrt. Bauarbeiten sind an der Stelle nicht in Sicht. Wie lange bleibt der Zustand noch so?

Auf der Pausaer Straße in Plauen ist noch immer eine der sonst zwei stadtauswärts führenden Fahrspuren der B 92 gesperrt. Unmittelbar nach der Einmündung der Martin-Luther-Straße schränken aufgestellte Baken seit Anfang Februar den Verkehr auf der viel befahrenen Straße ein. „Wie lange bleibt das noch so?", fragen sich Fahrzeugführer,...