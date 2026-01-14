Verkehrsgefährdung und Unfallflucht: Was auf einen betrunkenen Autofahrer im Vogtland jetzt zukommt

Ein 68-Jähriger setzte sein Auto bei Möschwitz an eine Verkehrsinsel, flüchtete und wurde wenig später in Plauen von der Polizei gestellt.

Polizei- und Feuerwehreinsatz auf der Plauener Hammerstraße am Dienstagabend: Gegen 19.30 Uhr beseitigte die Feuerwehr dort eine Ölspur. Die hatte ein 68-Jähriger mit seinem Audi ab Möschwitz gezogen. Betrunken war er auf dem Weg nach Plauen mit der Verkehrsinsel am Möschwitzer Ortsausgang kollidiert. Ohne sich um den Schaden an Infrastruktur... Polizei- und Feuerwehreinsatz auf der Plauener Hammerstraße am Dienstagabend: Gegen 19.30 Uhr beseitigte die Feuerwehr dort eine Ölspur. Die hatte ein 68-Jähriger mit seinem Audi ab Möschwitz gezogen. Betrunken war er auf dem Weg nach Plauen mit der Verkehrsinsel am Möschwitzer Ortsausgang kollidiert. Ohne sich um den Schaden an Infrastruktur...