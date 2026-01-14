Verkehrsgefährdung und Unfallflucht: Was auf einen betrunkenen Autofahrer im Vogtland jetzt zukommt

Plauen
Ein 68-Jähriger setzte sein Auto bei Möschwitz an eine Verkehrsinsel, flüchtete und wurde wenig später in Plauen von der Polizei gestellt.
Polizei- und Feuerwehreinsatz auf der Plauener Hammerstraße am Dienstagabend: Gegen 19.30 Uhr beseitigte die Feuerwehr dort eine Ölspur. Die hatte ein 68-Jähriger mit seinem Audi ab Möschwitz gezogen. Betrunken war er auf dem Weg nach Plauen mit der Verkehrsinsel am Möschwitzer Ortsausgang kollidiert. Ohne sich um den Schaden an Infrastruktur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.