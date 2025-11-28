Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Verkehrsschulung der besonderen Art: Plauener Grundschüler erkunden innovative Lkw-Technologie

Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Verkehrsschulung der besonderen Art: Plauener Grundschüler erkunden innovative Lkw-Technologie
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was ist eigentlich ein toter Winkel? Schüler der Grundschule Kuntzehöhe fanden Antworten in einem Lkw ohne Seitenspiegel.

Unterricht außerhalb des Klassenzimmers gab es für die Schüler der Grundschule Kuntzehöhe am Donnerstag in Plauen – und das mit Anschauungsmaterial auf Achsen. Das Thema dieses besonderen Unterrichts hieß Verkehrssicherheit: Wie überquert man sicher eine Straße? Und wie viel sieht ein Lkw-Fahrer? Dafür fuhren Mitarbeiter des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
18:21 Uhr
5 min.
Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Renten-Pakets
Die Enthaltung der Linken verändert die Ausgangslage für die Abstimmung am Freitag.
Merz und Spahn kämpfen um jede Unionsstimme für das umstrittene Rentenpaket. Jetzt kommt Hilfe von einer Seite, auf die CDU und CSU nicht angewiesen sein wollen.
Michael Fischer und Basil Wegener, dpa
30.11.2025
3 min.
Tatort Postplatz: Junger Plauener wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht
Im Februar soll der Angeklagte einen Mann auf dem Plauener Postplatz niedergeschlagen haben.
Weil er einem Mann auf offener Straße die Nase gebrochen hat, muss sich ein Plauener jetzt vor dem Amtsgericht verantworten. Der räumt die Tat ein – nur etwas anders.
Claudia Bodenschatz
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
25.11.2025
1 min.
Plauens Berufsfeuerwehr verfügt jetzt über die höchste Drehleiter Sachsens
Das neue Hightech-Fahrzeug verbessert die Rettung aus großen Höhen im gesamten Stadtgebiet.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel