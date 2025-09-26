Verkehrsunfall in Plauen: E-Roller-Fahrer leicht verletzt

Plauen
Am Donnerstagabend ist ein Auto in Haselbrunn mit einem Rollerfahrer kollidiert.
Bei einem Verkehrsunfall auf der Haselbrunner Straße ist am Donnerstagabend ein 38-jähriger E-Roller-Fahrer leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam es zu dem Unfall, als ein 76-jähriger Skoda-Fahrer den Rollerfahrer überholen wollte.
