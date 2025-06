Verkehrsverbund Vogtland veranstaltet in Plauener Freizeitanlage kostenlosen Familientag

Wer am Samstag etwas Abkühlung sucht, ist im Plauener Syratal richtig. Dort gibt es ein abwechslungsreiches Mitmachangebot für Groß und Klein.

Der Verkehrsverbund Vogtland lädt am Samstag zu seinem diesjährigen Verkehrstag in die Plauener Freizeitanlage im Syratal ein. Unter dem Motto „Einsteigen. Erfahren. Erleben!“ soll der Tag zu einem spannenden Ausflug für die ganze Familie werden. In der Zeit von 12 bis 18 Uhr gibt es ein umfangreiches Programm. Dazu gehören Spiel und Spaß...