Die Polizei konnte die Suche nach einer jungen Frau aus Plauen beenden.
Die Polizei konnte die Suche nach einer jungen Frau aus Plauen beenden.
Plauen
Vermisste Frau aus Plauen ist wieder da
Von Gunter Niehus
Die junge Frau war mehrere Tage verschwunden. Eine medizinische Notlage konnte nicht ausgeschlossen werden. Jetzt ist sie wohlbehalten zurück.

Die Polizei hat die Suche nach einer vermissten 19-jährigen Frau aus Plauen beendet. Wie die Leitstelle der Polizei in Zwickau mitteilte, wurde die Vermisste am Wochenende wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise, die im Zusammenhang mit der Suche bei ihr eingegangen waren. Denn eine medizinische Notlage konnte nicht...
