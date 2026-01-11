Vermisste Frau aus Plauen ist wieder da

Die junge Frau war mehrere Tage verschwunden. Eine medizinische Notlage konnte nicht ausgeschlossen werden. Jetzt ist sie wohlbehalten zurück.

Die Polizei hat die Suche nach einer vermissten 19-jährigen Frau aus Plauen beendet. Wie die Leitstelle der Polizei in Zwickau mitteilte, wurde die Vermisste am Wochenende wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise, die im Zusammenhang mit der Suche bei ihr eingegangen waren. Denn eine medizinische Notlage konnte nicht...