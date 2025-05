Vermisste Jugendliche aus Plauen wieder da

Eine 15-Jährige wurde wohlbehalten am Montagabend aufgefunden, teilt die Polizei mit.

Seit dem 1. Mai galt eine 15-jährige Jugendliche aus Plauen als vermisst. Letztmalig wurde sie in einer Wohnung in der Plauener Schillerstraße gesehen. Die Polizei suchte das Mädchen seitdem per Öffentlichkeitsfahndung. Nun kommt die gute Nachricht: Der Teenager wurde am späten Montagabend aufgefunden und sei wohlauf, wie die Polizei...