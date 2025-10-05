Vermittlerin im Vogtlandkreis: Für welche Gruppen Jeannine Lehnert Brücken bauen will

Plauen
Jeannine Lehnert unterstützt privat Senioren. Aus dieser Tätigkeit bringt sie wertvolle Erfahrungen für ihre neue Aufgabe im Landratsamt mit. In dieser Rolle warten weitere Herausforderungen auf sie.
Jeannine Lehnert ist neue Beauftragte für Senioren, Menschen mit Behinderung und Integration im Vogtlandkreis. Der Kreistag hat sie mit Wirkung zum 1. Oktober in diese Funktion berufen, teilte das Landratsamt mit.
