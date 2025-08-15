Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Plauen wollten Unbekannte in eine Apotheke einbrechen. Bild: Symbolbild: Philipp von Ditfurth/dpa
In Plauen wollten Unbekannte in eine Apotheke einbrechen. Bild: Symbolbild: Philipp von Ditfurth/dpa
Plauen
Versuchter Einbruch in Apotheke in Plauen
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Die Täter scheiterten jedoch an der Schiebetür der Apotheke an der Gartenstraße in der Neundorfer Vorstadt.

Plauen.

Unbekannte haben offenbar versucht, in eine Apotheke in der Neundorfer Vorstadt von Plauen einzubrechen. Nach Angaben der Polizei, die am Donnerstagvormittag über den Einbruchsversuch informiert worden sei, waren unbekannte Täter an dem Unterfangen gescheitert, die Schiebetür einer Apotheke an der Gartenstraße gewaltsam zu öffnen. Es sei ihnen nicht gelungen, in den Innenraum der Apotheke einzudringen. Dennoch sei Schaden an der Schiebetür entstanden, deren Reparatur Kosten von etwa 2000 Euro verursachen dürfte. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Personen beobachtet haben, die sich an der Schiebetür zu schaffen machten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Plauen unter der Rufnummer 03741 140 entgegen. (mib)

