Versuchter Totschlag in der Plauener Innenstadt: 22-Jähriger in U-Haft

Nach der gewaltvollen Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag in der Plauener Innenstadt sitzt ein 22-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Tatverdächtige am Montag einem Haftrichter vorgeführt, der U-Haft erließ. Gegen den 22-Jährigen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.