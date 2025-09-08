Versuchter Totschlag in Plauen: Angeklagter bezeichnet Strafforderung als „ungerecht und viel zu lang“

Ein 41-jähriger Plauener wird Opfer eines brutalen Angriffs auf offener Straße. Anwohner halten die Tat via Handykamera fest. Der Angreifer steht jetzt wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht.

Als „ungerecht und viel zu lang" bezeichnet der Angeklagte die Forderung der Staatsanwaltschaft an jenem Verhandlungstag am Landgericht Zwickau. Sie sieht sechs Jahre und vier Monate Haft für den 31 Jahre alten Mann vor - für versuchten Totschlag, gefährliche Körperverletzung, schweren Raub sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und...