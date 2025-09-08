Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Versuchter Totschlag in Plauen: Angeklagter bezeichnet Strafforderung als „ungerecht und viel zu lang“

Landgericht Zwickau: Wegen versuchten Totschlags wird gegen einen 31-Jährigen verhandelt.
Plauen
Versuchter Totschlag in Plauen: Angeklagter bezeichnet Strafforderung als „ungerecht und viel zu lang“
Von Claudia Bodenschatz
Ein 41-jähriger Plauener wird Opfer eines brutalen Angriffs auf offener Straße. Anwohner halten die Tat via Handykamera fest. Der Angreifer steht jetzt wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht.

Als „ungerecht und viel zu lang“ bezeichnet der Angeklagte die Forderung der Staatsanwaltschaft an jenem Verhandlungstag am Landgericht Zwickau. Sie sieht sechs Jahre und vier Monate Haft für den 31 Jahre alten Mann vor - für versuchten Totschlag, gefährliche Körperverletzung, schweren Raub sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und...
