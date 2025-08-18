Versuchter Totschlag in Plauen: Wie schuldfähig ist der Angeklagte?

Mit Anlauf hat ein 31-Jähriger mehrfach einem auf der Straße liegenden Mann gezielt gegen den Kopf getreten. Wegen versuchten Totschlags steht er nun vor dem Landgericht.

Über seine Drogensucht hat der Angeklagte bereits am ersten Verhandlungstag am Landgericht Zwickau freizügig gesprochen. „Es ist wie Appetit - so wie andere Appetit aufs Essen haben. Ich kann nicht aufhören."