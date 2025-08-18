Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein 31-Jähriger muss sich am Landgericht Zwickau wegen versuchten Totschlags verantworten.
Ein 31-Jähriger muss sich am Landgericht Zwickau wegen versuchten Totschlags verantworten. Bild: Gunter Niehus/Archiv
Plauen
Versuchter Totschlag in Plauen: Wie schuldfähig ist der Angeklagte?
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Mit Anlauf hat ein 31-Jähriger mehrfach einem auf der Straße liegenden Mann gezielt gegen den Kopf getreten. Wegen versuchten Totschlags steht er nun vor dem Landgericht.

Über seine Drogensucht hat der Angeklagte bereits am ersten Verhandlungstag am Landgericht Zwickau freizügig gesprochen. „Es ist wie Appetit - so wie andere Appetit aufs Essen haben. Ich kann nicht aufhören.“
