Verurteilte Straftäterin in Plauen weiterhin auf freiem Fuß: Was sind die Gründe?

Ende Oktober ist ein Paar aus Plauen wegen des Missbrauchs der eigenen Kinder schuldig gesprochen worden. Der Mann sitzt seine Strafe bereits ab, seine Partnerin allerdings noch nicht.

Eine im Oktober dieses Jahres verurteilte Straftäterin aus Plauen hat ihre Haftstrafe noch nicht angetreten. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Zwickau auf Nachfrage der „Freien Presse". Die Frau war vor dem Landgericht Zwickau zu einer knapp dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Ladung zum Strafantritt ist bislang noch...