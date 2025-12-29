MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Verurteilte Straftäterin in Plauen weiterhin auf freiem Fuß: Was sind die Gründe?

Das Urteil im Verfahren um den schweren Kindesmissbrauch ist seit Oktober rechtskräftig.
Das Urteil im Verfahren um den schweren Kindesmissbrauch ist seit Oktober rechtskräftig. Bild: Arne Dedert/dpa
Das Urteil im Verfahren um den schweren Kindesmissbrauch ist seit Oktober rechtskräftig.
Das Urteil im Verfahren um den schweren Kindesmissbrauch ist seit Oktober rechtskräftig. Bild: Arne Dedert/dpa
Plauen
Verurteilte Straftäterin in Plauen weiterhin auf freiem Fuß: Was sind die Gründe?
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ende Oktober ist ein Paar aus Plauen wegen des Missbrauchs der eigenen Kinder schuldig gesprochen worden. Der Mann sitzt seine Strafe bereits ab, seine Partnerin allerdings noch nicht.

Eine im Oktober dieses Jahres verurteilte Straftäterin aus Plauen hat ihre Haftstrafe noch nicht angetreten. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Zwickau auf Nachfrage der „Freien Presse“. Die Frau war vor dem Landgericht Zwickau zu einer knapp dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Ladung zum Strafantritt ist bislang noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:50 Uhr
5 min.
Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro
Update
Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben.
Noch bevor die ersten Supermärkte, Discounter und Fachverkäufer am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?
Denise Märkisch und Elisa Leimert
21.10.2025
3 min.
Prozess um schweren Kindesmissbrauch in Plauen: So lautet das Urteil
Ein Paar aus Plauen musste sich wegen schweren Missbrauchs Schutzbefohlener verantworten.
Weil die Staatsanwaltschaft überraschend eine zusätzliche Sicherungsverwahrung für den Angeklagten geforderte hatte, wurde das Urteil zunächst vertagt. Jetzt fällte das Gericht eine Entscheidung.
Claudia Bodenschatz
11:36 Uhr
3 min.
Silvesternacht wird vielerorts eher ungemütlich
Nass-kalt und windig - Die Silvesternacht kann recht ungemütlich werden
Wer Silvester draußen feiern will, sollte sich wetterfest anziehen. In weiten Teilen des Landes wird der Jahresstart recht ungemütlich.
11:35 Uhr
1 min.
Saisonstart im Skigebiet am Fichtelberg
An der Himmelsleiter am Fichtelberg startet die Skisaison.
Während am benachbarten Keilberg in Tschechien bereits seit einigen Tagen Pisten geöffnet sind, war in Oberwiesenthal bisher dafür noch zu wenig Schnee. Nun gibt es aus dem Kurort gute Nachrichten für Alpin-Skifahrer.
Kjell Riedel
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
15.11.2025
2 min.
Schwerer sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen: Urteil gegen Plauener Paar ist rechtskräftig
Vor dem Landgericht Zwickau hatte sich das Paar wegen schweren Missbrauchs Schutzbefohlener verantworten müssen.
Ein 40 Jahre alter Plauener und seine Verlobte wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, weil sie sich an ihren eigenen Kindern vergangen hatten. Beide müssen nun ihre Strafen antreten.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel