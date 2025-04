Vier neue Straßensperrungen nach Ostern in Plauen: Das müssen Autofahrer wissen

Die Saison der Bauarbeiten beginnt. Zu den laufenden Plauener Großbaustellen Elsterbrücke und Kreuzung Reißiger Straße/Lessingstraße kommen weitere Sperrungen hinzu. In Preißelpöhl beginnt eine überfällige Sanierung.

Plauen. Vier Straßen werden im Stadtgebiet Plauen nach Ostern neu gesperrt: Betroffen sind ab Dienstag die Lange Straße in Haselbrunn, die Goethestraße in Preißelpöhl und die Alte Plauensche Straße in der Siedlung Brand sowie ab Mittwoch die August-Bebel-Straße im Stadtzentrum.

Auf der August-Bebel-Straße wird ab Mittwoch die stadteinwärts führende Fahrspur zwischen Martin-Luther-Straße und Kaiserstraße für die Durchfahrt gesperrt. Grund dafür ist ein Rohrbruch in Höhe Straßenbahnhaltestelle, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Reparatur soll bis spätestens 30. April erfolgen.

Die Lange Straße in Haselbrunn ist bereits ab Dienstag und nur für diese Woche zwischen Pausaer Straße und Max-Planck-Straße gesperrt. Grund ist ein Kran, der am Hausgrundstück Nummer 5 gestellt werden muss. Die Einbahnstraßenregelung in dem Bereich wird aufgehoben.

In Preißelpöhl wird ab Dienstag die Goethestraße zwischen Breitscheidstraße und August-Bebel-Straße einschließlich des Einmündungsbereichs in die Wettinstraße gesperrt. Hier erfolgt bis 28. November die Sanierung der Fahrbahn.

Die Alte Plauensche Straße in der Siedlung Brand ist ab Dienstag bis voraussichtlich 16. Mai für die Durchfahrt gesperrt. Der Sperrbereich befindet sich zwischen Haus Nr. 52 und 56. Es erfolgt der Neubau einer Trafostation und das Verlegen einer Stromleitung. (us)