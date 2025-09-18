Vier Städte im Vogtland wollen stärker zusammenarbeiten

Reichenbach, Greiz, Netzschkau und Elsterberg wollen ihre Kooperation in einem Städteverbund verstärken. Was sie sich davon versprechen und welche Ziele vereinbart wurden.

Die Bürgermeister der Städte Reichenbach, Greiz, Netzschkau und Elsterberg haben im September eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um die Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg auf neue Füße zu stellen. Die Kommunen arbeiten bereits bisher als Städteverbund „Nordöstliches Vogtland" zusammen. Sie nutzten als Basis aber ein...