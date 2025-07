Villa Postplatz startet musikalische Abende im Plauener Stadtzentrum

„Musik an der Treppe“ heißt das neue Format des Präventionsprojektes Villa Postplatz. Dabei soll es nicht nur ums Zuhören gehen.

Die Villa Postplatz bringt am Mittwoch, 23. Juli, ein neues Veranstaltungsformat an den Start. Mit „Musik an der Treppe“ laden die Organisatoren für 18 Uhr zum Tagesausklang mit musikalischer Untermalung auf den Stufen vor der Villa Postplatz an der Melanchthonstraße ein. Zur Auftaktveranstaltung erwartet die Besucher das Violinspiel einer...