Vogtländer berichtet in Plauen von einer Reise nach Sri Lanka

Der Vorsitzende des Vereins der Freunde Plauens, Ulrich Franke, wird am Freitag ab 17 Uhr im Plauener Baumpark (Aboretum) über eine Reise berichten, die er vor zehn Jahren nach Sri Lanka unternahm. Der Vogtländer hatte drei Monate in dem Land verbracht und in einem ayurvedischen Zentrum gearbeitet. Die nächste Veranstaltung im Weber-Demmig-Haus...