Vogtländer folgen Aufruf zu Friedensaktion

Bis zu 300 Teilnehmer schlossen sich am Samstagnachmittag einer Kundgebung und dem anschließenden Friedensmarsch in Plauen an. Das Motto: „Ja zum Frieden! Schulden für Aufrüstung? Nein!“

