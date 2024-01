Vogtländer im Lottoglück: Höchstgewinn mit der Glücksrakete

Gleich zwei große Lottogewinne gibt es zu Jahresbeginn im Vogtlandkreis.

Ein Lottospieler im Vogtlandkreis hat in den ersten Tagen des neuen Jahres 250.000 Euro gewonnen. Wie Sachsenlotto am Freitag mitteilte, erzielte sein Los in der Jahresendlotterie bei der Ziehung der Glücksrakete den Höchstgewinn. Die Viertelmillion fiel auf das Los mit der siebenstelligen Endzahl 1917938. Die Lotterie war gemeinsam von den...