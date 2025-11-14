Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Schockanrufe gab es in dieser Woche im Vogtland. Alle Angerufen reagierten professionell.
Schockanrufe gab es in dieser Woche im Vogtland. Alle Angerufen reagierten professionell. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Schockanrufe gab es in dieser Woche im Vogtland. Alle Angerufen reagierten professionell. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Schockanrufe gab es in dieser Woche im Vogtland. Alle Angerufen reagierten professionell. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Plauen
Vogtländer von Schockanrufen geflutet
Von Cornelia Henze
Betrüger haben es wieder auf das Geld älterer Menschen abgesehen. Acht Fälle der sogenannten Schockanrufe ereigneten sich in Plauen und Oelsnitz.

Acht dieser Schockanrufe erhielten jetzt Vogtländer - sieben in Plauen, eine Person in Oelsnitz. Alle Angerufenen haben geistesgegenwärtig reagiert und seien nicht auf die Forderungen der Anrufer eingegangen, sagt Polizeisprecherin Christina Friedrich. Grund für die positive Reaktion sei, dass sich die Masche der Betrüger schon herumgesprochen...
