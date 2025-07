Vogtländische Autorin verfasst historische Familien-Saga über Plauen

Vom kleinen Städtchen zur Spitzen-Metropole: Plauen hat viele Geschichten zu erzählen. Warum Anett Klose die Erinnerungen der Stadt nun in ihrer Romanreihe festhalten will.

Fantastische Geschichten mit wahrem Kern: Historische Romane öffnen ein Fenster in die Vergangenheit. Sie ermöglichen dem Leser, in Lebenswelten längst vergangener Zeiten einzutauchen. Eine Verschmelzung von Fakten und Fiktion. Es ist die Neugierde auf die Vergangenheit, die all jene Autoren eint, die in ihren Werken die Gegenwart hinter sich...