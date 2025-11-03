Vogtländische Rotarier bringen 12. Benefiz-Kalender an den Start

Der Benefiz-Adventskalender der Rotarier geht in eine neue Runde. 3000 Stück haben die regionalen Clubs in diesem Jahr produzieren lassen. Was drin steckt, und wo sie zu haben sind.

Ein Weihnachtsbaum, viele Geschenke und glänzende Weihnachtsbaumkugeln: So stellt Mia sich den perfekten Weihnachtsabend vor. Ihre Vision hat die siebenjährige Schülerin der Evangelischen Grundschule Oelsnitz auch zu Papier gebracht, und davon können in der Adventszeit viele Vogtländer profitieren. Mias Bild ziert nämlich den aktuellen...