Regionale Nachrichten und News
  • Vogtländischer Ausbildungsmarkt bietet kurz vor Beginn des neuen Lehrjahres noch mehr als 500 freie Stellen

Viele vogtländische Firmen suchen zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres noch Lehrlinge.
Viele vogtländische Firmen suchen zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres noch Lehrlinge.
Plauen
Vogtländischer Ausbildungsmarkt bietet kurz vor Beginn des neuen Lehrjahres noch mehr als 500 freie Stellen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Die meisten Schulabgänger haben ihren Lehrvertrag in der Tasche. Wer noch unentschlossen ist, kann eine Ausbildungsmesse nutzen oder sich in der Arbeitsagentur beraten lassen.

Kurz vor dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind im Vogtland statistisch betrachtet noch 290 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Ihnen stehen rund 580 offene Stellen gegenüber. Darüber hat die Plauener Arbeitsagentur informiert. Tatsächlich dürfte sich dieses Verhältnis in den nächsten Wochen noch deutlich...
