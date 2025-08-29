Vogtland: Arbeitsmarkt im August kaum verändert, aber Stellenmeldungen nehmen zu

Im Vogtland waren im August weniger Personen arbeitslos gemeldet als im Juli. Die Anzahl gemeldeter offener Stellen steigt. Nimmt die Wirtschaft wieder Fahrt auf?

Nach dem Ende der Sommerferien ist die Arbeitslosigkeit im Vogtland marginal gesunken. Das teilt die Agentur für Arbeit in Plauen in ihrer Monatsbilanz für August mit. Ihren Angaben zufolge waren 6910 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das entspricht 6,2 Prozent der erwerbsfähigen Personen. Agenturchef Andreas Fleischer: „Im Vergleich...