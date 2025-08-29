Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Vogtland: Arbeitsmarkt im August kaum verändert, aber Stellenmeldungen nehmen zu

Andreas Fleischer ist Chef der Agentur für Arbeit in Plauen.
Andreas Fleischer ist Chef der Agentur für Arbeit in Plauen. Bild: Ralph Köhler/Arbeitsagentur
Andreas Fleischer ist Chef der Agentur für Arbeit in Plauen.
Andreas Fleischer ist Chef der Agentur für Arbeit in Plauen. Bild: Ralph Köhler/Arbeitsagentur
Plauen
Vogtland: Arbeitsmarkt im August kaum verändert, aber Stellenmeldungen nehmen zu
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Vogtland waren im August weniger Personen arbeitslos gemeldet als im Juli. Die Anzahl gemeldeter offener Stellen steigt. Nimmt die Wirtschaft wieder Fahrt auf?

Nach dem Ende der Sommerferien ist die Arbeitslosigkeit im Vogtland marginal gesunken. Das teilt die Agentur für Arbeit in Plauen in ihrer Monatsbilanz für August mit. Ihren Angaben zufolge waren 6910 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das entspricht 6,2 Prozent der erwerbsfähigen Personen. Agenturchef Andreas Fleischer: „Im Vergleich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:46 Uhr
2 min.
Silbereisen punktet bei seinem "Mausflug"
Vor ihrer Pause hatte Moderatorin Esther Sedlaczek ihren Kollegen und Vertreter Florian Silbereisen in der Show begrüßt. (Archivbild)
Weil sich Esther Sedlaczek in der Babypause befindet, übernahm Florian Silbereisen die Moderation der "großen Maus-Show" bei der ARD. So gut kam die Vertretung an.
31.07.2025
2 min.
Arbeitsagentur im Vogtland: Firmen melden deutlich weniger freie Stellen - neuer Tiefstand erreicht
Die Agentur für Arbeit sieht sich mit wachsender Arbeitslosigkeit konfrontiert.
Die Arbeitslosenzahl ist im Juli leicht gestiegen. Dazu haben vor allem Jugendliche beigetragen, die erst in Kürze die Ausbildung beginnen. Dennoch steht der Arbeitsmarkt vor großen Herausforderungen.
Bernd Jubelt
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
17:00 Uhr
2 min.
Krise trifft den Landkreis Zwickau: Mehr Arbeitslose und weniger offene Stellen
Schild vor einer Arbeitsagentur. Arbeitslosigkeit ist gestiegen.
Im August haben sich fast 16 Prozent mehr Menschen erwerbslos gemeldet als vor einem Jahr, berichtet die Agentur. Einen Trend nach oben gab es auch bei der Kurzarbeit.
Jan-Dirk Franke
14:49 Uhr
1 min.
Herbst beginnt mit bestem Sommerwetter
Während in anderen Bundesländern der Herbst mit Regen einzieht, bleibt es in Sachsen sommerlich. (Archivbild)
Sonnige Aussichten zum Herbstbeginn in Sachsen: Während im Westen Regen erwartet wird, dürfen sich der Osten und Südosten noch einmal auf bestes Sommerwetter freuen.
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel