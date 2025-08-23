Vogtland: Autobahn 72 nach Regen-Unfall gesperrt

Plauen
Nahe der Elstertalbrücke bei Pirk kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall mit zwei Autos und einer verletzten Person.
Ein Unfall infolge Aquaplaning hat am Samstag zu einer Vollsperrung der A 72 im Vogtland geführt. Wie die Polizei auf „Freie Presse“-Anfrage mitteilte, ereignete sich die Kollision kurz nach 15 Uhr, als ein heftiger Regenschauer über dem mittleren Vogtland niederging. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Leipzig kurz hinter der Pirker...
