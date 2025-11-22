Vogtland: Autofahrer flüchtet und lässt Baby zurück

Plauen
Vor einer Kontrolle auf der B 173 in Thiergarten ist ein 32-jähriger Pole getürmt. Er fuhr rücksichtslos weiter, floh am Ende zu Fuß und wurde doch geschnappt. Im Auto gab es verdächtige Funde.
Dramatische Szenen haben sich auf der B 173 im Bereich Thiergarten/Meßbach abgespielt. Bei einer Kontrolle fuhr ein Autofahrer davon, gefährdete den Verkehr und flüchtete zu Fuß, nachdem er das Auto nahe des Burgteichs auf einem Feld festgefahren hatte. Der Mann wurde durch Polizei und Unterstützungskräfte gestellt. „Es handelt sich um...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.