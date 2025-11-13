Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“

Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch. Bild: Cornelia Henze/Archiv
Plauen
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Von Sabine Schott
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.

Der Schriftsteller-Arzt Jörg M. Pönnighaus (78) wird am Montag, 17. November, um 16.30 Uhr im Literaturverein Goethekreis aus seinem Buch „Schatten der Zeit - Geschichten von kleinen Leuten im Vogtland“ lesen. Laut Autor hätten sich diese so oder ähnlich abgespielt. Es seien alltägliche Begebenheiten, die Menschen in Kriegs- und...
