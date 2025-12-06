Vogtland: Betrunkener kracht mit Auto in Polizeikontrolle und verfehlt Polizisten nur knapp

Ein Polizist war gerade aus seinem Auto ausgestiegen, da krachte plötzlich ein Auto gegen die Tür des Polizeiwagens.

In Plauen ist am Freitagabend ein 38-Jähriger mit seinem Auto in ein Polizeifahrzeug gekracht. Wie die Polizei meldet, hatte einer der Beamten dabei großes Glück. Die Polizisten waren gerade dabei, eine Verkehrskontrolle auf der B 173 kurz vor der Auffahrt zur A 72 einzurichten. Als der Fahrer des Streifenwagens gerade aus diesem ausgestiegen...