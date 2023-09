Vogtland erlebt zweiten Christopher-Street-Day

Am Samstag, 23. September, demonstrieren in Plauen queere Menschen gegen Diskriminierung.

In immer mehr Städten finden Christopher-Street-Days (CSD) statt - ein Fest-, Gedenk- und Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern und Intersexuellen. In Plauen findet nach der Premiere im Vorjahr am Samstag, 23. September, der CSD Vogtland zum zweiten Mal statt. Los geht es 13 Uhr auf dem Theaterplatz. Es wird Musik und...