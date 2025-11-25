Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vogtland-Tourismus unter Druck: Neue Strategien gegen sinkende Besucherzahlen

Mit dem Wasserläufer-Projekt – hier die Talsperre Pirk – will der Tourismusverband neue Impulse setzen. Auf seiner Homepage bittet er um Routen-Vorschläge.
Stehen in gemeinsamer Verantwortung für den Tourismus im Vogtland: Landrat Thomas Hennig (links) und Verbandsgeschäftsführer Andreas Kraus.
Hier residiert der Tourismusverband Vogtland: Vom Auerbacher Gartenhaus aus organisiert er seine Aktivitäten.
Plauen
Vogtland-Tourismus unter Druck: Neue Strategien gegen sinkende Besucherzahlen
Von Ulrich Riedel
97 Prozent der Vogtland-Urlauber sind Deutsche. Der Tourismusverband will mit einem Bündel von Aktivitäten und Ideen Impulse setzen. Doch ein Problem ist nach wie vor ungelöst.

Der Tourismus im Vogtland ist nach zuletzt steigenden Zahlen aktuell mit Stagnation konfrontiert. Wie in Sachsen insgesamt, so weist die Statistik des Jahres 2024 fürs Vogtland leicht rückläufige Werte aus – und dieser Trend droht anzudauern. 490.000 Ankünfte von Urlaubern (minus 2,4 Prozent gegenüber 2023) und 1,64 Millionen...
17:30 Uhr
3 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Erzgebirger holen sich den Titel in Sachsen
Samuel Heym, Susan Weiße, Heiko Hennig, Vanessa Nobis, Christian Beyer, Nicole Beyer und Luise Mildner (v. l.) von den Thumer Brot-Piraten sind einfach nur happy.
Das fünfte Jahr in Folge hat das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ die beliebtesten Bäckereien mithilfe seiner Online-Community ermittelt. Warum nun ausgerechnet in zwei Erzgebirgsstädtchen gejubelt wird.
Katrin Kablau
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
17:00 Uhr
3 min.
Fußball-Westsachsenliga: Spieler der Woche bringt Erfahrung und Torriecher für ESV Lok Zwickau II ein
Luke-Leon Neuper (links) spielte bis zur Vorsaison noch für die erste Mannschaft des ESV Lok Zwickau. Inzwischen ist er ein wichtiger Bestandteil der Westsachsenliga-Elf.
Mit seinem zweiten Doppelpack der Saison hatte Luke-Leon Neuper großen Anteil am Heimsieg gegen den Ebersbrunner SV. Für den Trainer ist er aber nicht nur deshalb ein wichtiger Führungsspieler.
Monty Gräßler
04.11.2025
2 min.
Mit Spaten und gelben Gummistiefeln: Plauens Bürgermeister packen für Baumpflanz-Challenge an
Eine Hauszwetschge kam jetzt in Plauen in die Erde. Die Pflanzung gehört zu einem aktuellen Internetphänomen.
Ellen Liebner
15:20 Uhr
4 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen – Wer steckt dahinter?
Update
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die Kriminalpolizei ermittelt.
Paul Steinbach
17:00 Uhr
4 min.
Deutsche Enduro-Meisterin: Motorradrennfahrerin aus dem Erzgebirge glänzt auch im Gelände
Im Gelände fühlt sich Lucy Glöckner pudelwohl, wie ihre Top-Ergebnisse im Deutschen Enduro-Cup beweisen.
Mit ihrem Titelgewinn hat Lucy Glöckner im Geländesport auf Anhieb überzeugt. Neben dem richtigen Gefühl für die Maschine dürften dabei auch ihre Gene eine wichtige Rolle gespielt haben.
Thomas Fritzsch
