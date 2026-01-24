Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92

Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge ist es am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz gekommen. Ein Volvo-Fahrer ist kurz vor der Kreuzung zur B 92 verunglückt und vor Ort verstorben. Schuld waren nach „Freie Presse“-Infos möglicherweise gesundheitliche Probleme des Mannes. Die Straße ist...