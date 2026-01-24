MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet. Bild: Ellen Liebner
Nach dem Unfall zwischen Taltitz und der Kreuzung zur B 92 in Richtung Oelsnitz ist die Straße gesperrt.
Nach dem Unfall zwischen Taltitz und der Kreuzung zur B 92 in Richtung Oelsnitz ist die Straße gesperrt. Bild: Ellen Liebner
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet. Bild: Ellen Liebner
Nach dem Unfall zwischen Taltitz und der Kreuzung zur B 92 in Richtung Oelsnitz ist die Straße gesperrt.
Nach dem Unfall zwischen Taltitz und der Kreuzung zur B 92 in Richtung Oelsnitz ist die Straße gesperrt. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit Todesfolge ist es am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz gekommen. Ein Volvo-Fahrer ist kurz vor der Kreuzung zur B 92 verunglückt und vor Ort verstorben. Schuld waren nach „Freie Presse“-Infos möglicherweise gesundheitliche Probleme des Mannes. Die Straße ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:00 Uhr
1 min.
Unfall sorgt für Teilsperrung der A 72 im Vogtland
Ein Unfall auf der A 72 im Vogtland hat am Mittwochvormittag für die stundenlange Sperrung einer Fahrspur gesorgt.
Am Mittwochvormittag kollidierte nahe Oelsnitz ein Auto mit einem Lastzug. Eine Fahrspur war über mehrere Stunden blockiert.
Swen Uhlig
25.01.2026
2 min.
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Trump lobt das britische Militär - nach heftiger Kritik an seinen früheren Äußerungen. (Archivbild)
Donald Trumps abfällige Äußerungen über Nato-Soldaten in Afghanistan lösten vor allem in Großbritannien Empörung aus. Nun rudert der US-Präsident zurück.
24.01.2026
4 min.
„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck
Brad Eldershaw aus England war beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck mit seiner Drift-Limousine am Start.
International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.
Christian Schubert
13.01.2026
1 min.
B 92 zwischen Oelsnitz und Plauen eineinhalb Stunden gesperrt: Das war der Grund
Einen Unfall hatte es am Montagnachmittag auf der B 92 gegeben.
Am Montagnachmittag waren auf der Bundesstraße zwei Autos zusammengestoßen. Glätte war offenbar nicht die Ursache.
Bernd Jubelt
23.01.2026
5 min.
Mitarbeiter des Chemnitzer Congress-Hotels erzählen: „Das Haus war unser Leben“
Heike Pilz (o. l.), Simone Dierig (o. r.), Mario Schurig (u. l.), Anzhela Grigoryan und Kazem Hosseini (u. r.) sind einige der Menschen, die für ihr Hotel kämpfen wollen.
Die Nachricht von der Schließung des mehr als 50 Jahre alten Hotels in der Chemnitzer Innenstadt war ein Schock. Rund 40 Mitarbeiter und weitere Menschen werden höchstwahrscheinlich ihren Job verlieren. Das sind ein paar ihrer Geschichten.
Denise Märkisch
25.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 25.01.2026
 6 Bilder
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
Mehr Artikel