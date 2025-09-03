Vogtland: Zwei Schulbusse werben mit Comics für Teamgeist und Hilfsbereitschaft

Plauen
Das Landratsamt des Vogtlandkreises und der Verkehrsverbund Vogtland setzen das Ehrenamt in Szene. Was damit erreicht werden soll.
Ab sofort sind im Vogtland zwei Schulbusse unterwegs, die im Rahmen einer Aktion des Landratsamtes des Vogtlandkreises und des Verkehrsverbundes Vogtland mit einem Comicdesign für das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz werben. Das wurde aus dem Landratsamt mitgeteilt. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk (THW), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsches...
