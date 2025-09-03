Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Vogtland: Zwei Schulbusse werben mit Comics für Teamgeist und Hilfsbereitschaft

Feuerwehrfrau Sandra Neubert und Landrat Thomas Hennig an einem der Busse.
Feuerwehrfrau Sandra Neubert und Landrat Thomas Hennig an einem der Busse. Bild: D. Rötzschke/Landratsamt
Feuerwehrfrau Sandra Neubert und Landrat Thomas Hennig an einem der Busse.
Feuerwehrfrau Sandra Neubert und Landrat Thomas Hennig an einem der Busse. Bild: D. Rötzschke/Landratsamt
Plauen
Vogtland: Zwei Schulbusse werben mit Comics für Teamgeist und Hilfsbereitschaft
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Landratsamt des Vogtlandkreises und der Verkehrsverbund Vogtland setzen das Ehrenamt in Szene. Was damit erreicht werden soll.

Ab sofort sind im Vogtland zwei Schulbusse unterwegs, die im Rahmen einer Aktion des Landratsamtes des Vogtlandkreises und des Verkehrsverbundes Vogtland mit einem Comicdesign für das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz werben. Das wurde aus dem Landratsamt mitgeteilt. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk (THW), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Deutsches...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
09:08 Uhr
3 min.
Nach Tod von Armani: Wie geht es mit dem Modehaus weiter?
Vergangenes Jahr zeigte sich Armani auf dem Laufsteg mit Leo Dell'Orco und seiner Nichte Roberta. (Archivbild)
Übernahmeangebote lehnte Giorgio Armani ab und setzte auf einen engen Kreis von Vertrauten in seinem Modeimperium. In einem Interview machte er Andeutungen, wie es nach seinem Tod weitergehen könnte.
12.08.2025
3 min.
Geheimniskrämerei um Gutachten: Was darf die Öffentlichkeit zur Plauener Straßenbahn wissen?
Nur ein Plauener Luxus? Das Gleisdreieck der Straßenbahn am Postplatz ist das Drehkreuz des Nahverkehrs in Plauen.
Die Vogtland-Politik will ein lange Zeit verdrängtes Finanzierungsproblem anpacken. Im Niemandsland der Zuständigkeiten zwischen Kreis und Stadt herrscht Verunsicherung - und wächst Solidarität.
Ulrich Riedel
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
18.08.2025
2 min.
Für mehr Bürgerservice: Vogtlandkreis startet neuen Fördermittelfinder
Auf der Suche nach Fördergeld kann man leicht den Überblick verlieren. Nun gibt es einen Fördermittelfinder.
Mit dem neuen Service will der Landkreis bürokratische Hürden abbauen und eine zentrale Informationsplattform schaffen. Das Angebot richtet sich an Privatpersonen, Vereine, Kommunen und Unternehmen.
Bernd Jubelt
09:15 Uhr
2 min.
Weil sich Widerstand lohnt: Preis für Knorr-Betriebsrat in Auerbach
Unilever 2025 im Tarifstreik - hier Betriebsratschef Mario Schädlich mit Thomas Lißner von der NGG. 2024 wurde bereits für den Erhalt von Arbeitsplätzen gestreikt
Weil die Unilever-Knorr-Werker 2024 für ihre Arbeitsplätze auf die Straße gegangen sind, konnte der Standort Auerbach erhalten werden. Der Betriebsrat wurde nun ausgezeichnet.
Cornelia Henze
Mehr Artikel