  • Vogtlandbibliothek ab Ende November für drei Wochen geschlossen: Das sind die Gründe

Die Vogtlandbibliothek in Plauen wird für drei Wochen schließen. Bild: Ellen Liebner
Die Vogtlandbibliothek in Plauen wird für drei Wochen schließen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Vogtlandbibliothek ab Ende November für drei Wochen geschlossen: Das sind die Gründe
Von Bernd Jubelt
Ab 24. November bleibt die größte Bücherei des Vogtlandes für den Besucherverkehr dicht. Was Nutzer jetzt beachten sollten.

Buchfreunde aufgepasst: Die Vogtlandbibliothek an der Neundorfer Straße in Plauen wird Ende November für drei Wochen schließen. Grund sind Bauarbeiten. Das hat die Plauener Stadtverwaltung angekündigt. Ziel sei es, mit den Bauarbeiten weiterhin die Barrierefreiheit für Besucher zu gewährleisten. So ist geplant, unter anderem den in die Jahre...
