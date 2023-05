Vogtlandmuseum feiert 100-Jähriges

Plauen.

Das Plauener Vogtlandmuseum veranstaltet in dieser Woche anlässlich der 100. Wiederkehr der Eröffnung der Museumshäuser an der Plauener Nobelstraße zwei Konzerte im Innenhof des Museums. Am Freitag gibt es 19.30 Uhr Su-Sun und Steve Schubert mit Gitarre und Gesang zu erleben. Die beiden arbeiten seit mehr als sieben Jahren zusammen. Der Museumsverein sorgt für einen Imbiss und Getränke für die Gäste. Am Sonntag spielt der Verein Consortium Musicum Plauen um 11 Uhr Chor- und Instrumentalmusik aus der Renaissance unter dem Motto "Auf, lasst uns singen, Zeit zu verbringen!". Nach dem ausverkauften Hofkonzert im vorigen Jahr kommen die Spielleute wieder und besingen diesmal Frühlingsbotschaften. (bju)