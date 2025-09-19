Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Volksbank Vogtland zeigt größte Manfred-Feiler-Ausstellung in Plauen: 33 Werke auf zwei Etagen

Bettina und Andreas Feiler mit Bankvorstand Andreas Hostalka bei der Vernissage.
Bettina und Andreas Feiler mit Bankvorstand Andreas Hostalka bei der Vernissage. Bild: Ellen Liebner
Bettina und Andreas Feiler mit Bankvorstand Andreas Hostalka bei der Vernissage.
Bettina und Andreas Feiler mit Bankvorstand Andreas Hostalka bei der Vernissage. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Volksbank Vogtland zeigt größte Manfred-Feiler-Ausstellung in Plauen: 33 Werke auf zwei Etagen
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Maler Manfred Feiler, der als „Botschafter des Vogtlandes“ bekannt wurde, wäre im August 100 Jahre alt geworden. Eine dritte Ausstellung erinnert nun noch einmal an ihn.

Am 22. August wäre der auch als „Botschafter des Vogtlandes“ bezeichnete Kunstmaler Manfred Feiler ein Jahrhundert alt geworden. Aus diesem Anlass war am 21. August die Feiler-Galerie im oberen Foyer des Plauener Rathaus mit einer Reproduktion des Bildes der Osterburg Weida erweitert und am 22. August eine Kabinettausstellung mit Aquarellen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21:17 Uhr
4 min.
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heilgenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Monty Gräßler
26.08.2025
4 min.
Gleich drei Ausstellungen würdigen vogtländischen Maler: „Manfred Feiler ist sein Leben lang seiner Heimatstadt treu geblieben“
Stefanie Gebler und Tobias Kämpf präsentierten im Rathaus eine Reproduktion eines Manfred-Feiler-Werks. Es zeigt die Osterburg Weida.
Vor 100 Jahren ist Manfred Feiler in Plauen geboren worden. 2020 starb der Kunstmaler. Im Rathaus ist jetzt die Kopie eines ganz besonderen Bildes zu sehen.
Peter Albrecht
20.08.2025
2 min.
Kunstfreunde aufgepasst: Gleich drei Ausstellungen in Plauen widmen sich dem Maler Manfred Feiler
Der Plauener Maler Manfred Feiler hätte am 22. August seinen 100. Geburtstag gefeiert.
Am Freitag wäre der bekannte Künstler 100 Jahre alt geworden. Wer noch einmal in sein Werk eintauchen möchte, erhält jetzt gleich mehrfach Gelegenheit dazu.
Nancy Dietrich
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel