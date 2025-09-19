Volksbank Vogtland zeigt größte Manfred-Feiler-Ausstellung in Plauen: 33 Werke auf zwei Etagen

Plauen
Der Maler Manfred Feiler, der als „Botschafter des Vogtlandes“ bekannt wurde, wäre im August 100 Jahre alt geworden. Eine dritte Ausstellung erinnert nun noch einmal an ihn.
Am 22. August wäre der auch als „Botschafter des Vogtlandes“ bezeichnete Kunstmaler Manfred Feiler ein Jahrhundert alt geworden. Aus diesem Anlass war am 21. August die Feiler-Galerie im oberen Foyer des Plauener Rathaus mit einer Reproduktion des Bildes der Osterburg Weida erweitert und am 22. August eine Kabinettausstellung mit Aquarellen...
