Volkssolidarität: Im Vogtlandkreis werden wieder Spenden gesammelt

Ab 22. September sammelt die Volkssolidarität wieder Spenden im Vogtland – für Kitas, Pflege und Projekte. Im vergangenen Jahr kamen so 22.000 Euro zusammen.

In den kommenden Wochen sind wieder Helfer der Volkssolidarität im Vogtlandkreis unterwegs, um Spenden zu sammeln. Von Montag, 22. September, bis in den Oktober hinein findet die jährliche Listensammlung des Vereins statt. Alle Sammler können sich ausweisen, die Listen seien nummeriert, gestempelt und von Geschäftsführer Olaf Schwarzenberger...