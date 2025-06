Vom Rabatzmacher zum Ruhepol: Wie Schulleiter Gerd Maßow die Plauener Dittesoberschule geprägt hat

Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, sang Udo Jürgens. Der Plauener Pädagoge Gerd Maßow hat das Alter jetzt erreicht. Andererseits arbeitet einer in seinem Team noch mit 72. Will er’s diesem nachmachen?

Von einem Chef spricht man manchmal hinter vorgehaltener Hand nicht gut. Im Fall von Gerd Maßow, dem Schulleiter der Plauener Dittesoberschule, ist das anders. Wenn er in den Ruhestand gehe, werde er hinten und vorne fehlen, sagen seine Stellvertreterin Ute Fischbach und Sekretärin Monika Schott unisono, denn: „Eigentlich ist er nicht... Von einem Chef spricht man manchmal hinter vorgehaltener Hand nicht gut. Im Fall von Gerd Maßow, dem Schulleiter der Plauener Dittesoberschule, ist das anders. Wenn er in den Ruhestand gehe, werde er hinten und vorne fehlen, sagen seine Stellvertreterin Ute Fischbach und Sekretärin Monika Schott unisono, denn: „Eigentlich ist er nicht...