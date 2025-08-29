Von Armenhaus bis Bahnhofsgaststätte: Vier spannende Fakten über Pausas Vergangenheit

Plauen
In die Historie von Straßen und ihre Namen sowie Schicksale der dort lebenden Menschen können Pausaer ab Freitag in einer neuen Ausstellung eintauchen. Was sich dort Wissenswertes entdecken lässt.
Geschäfte, Menschen, Abenteuer: Auf eine Zeitreise durch die 23 ältesten Straßen und Gassen der Stadt Pausa kann man ab Freitag in der neuen Ausstellung des Pausaer Heimatvereines gehen. Die Historie hat Ute Arnold, Museumsleiterin in Rente, wissenschaftlich aufgearbeitet. Sie hat die Schau im Heimateck, dem Domizil des Vereines, auch...
