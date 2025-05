Von Oli P. bis Peter Wackel: Zwei Open-Air-Kracher auf dem Hofer Volksfestplatz

Jede Menge los wird noch in dieser Woche auf dem Außengelände der Hofer Freiheitshalle sein. Während am Freitag 90er-Jahre-Hits erklingen, treten am Samstag allerlei Mallorca-Sänger auf.

Der Volksfestplatz in Hof verwandelt sich zum Schauplatz zweier großer Open-Air-Veranstaltungen. An diesem Freitag startet das „Mega 90er Live Open Air". Live auf der Bühne sind unter anderem Mr. President, Loona, Oli P. und das Mütze Katze DJ-Team zu erleben. Am Samstag geht die Party mit dem „Mega Mallorca Live Open Air" weiter. Dann...