Von Plauener Familien, Fabriken und Villen: Buch nimmt am Dienstag mit auf Zeitreise

Andreas Stephans Publikation ist ein Verkaufsschlager. Viele haben in den einst herrschaftlichen Gebäuden gewohnt oder gingen dort in den Kindergarten.

Das Interesse am Buch über die Plauener Stadtvillen des Malermeisters Andreas Stephan ist groß. Am Dienstag wird er es in der Fabrik der Fäden öffentlich vorstellen. Die im März erschienene Publikation handelt von Familien und Fabriken, erzählt deren Geschichten. Der Plauener Unternehmer schaut auf und hinter die Fassaden der Gebäude aus...