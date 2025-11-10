Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vor 87 Jahren zerstörten die Nazis die Plauener Synagoge - Stadtgesellschaft erinnerte jetzt an die Reichspogromnacht

Plauener Schüler legten an der ehemaligen Synagoge zur Erinnerung an die Pogromnacht vor 87 Jahren Blumen nieder.
Plauener Schüler legten an der ehemaligen Synagoge zur Erinnerung an die Pogromnacht vor 87 Jahren Blumen nieder. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Vor 87 Jahren zerstörten die Nazis die Plauener Synagoge - Stadtgesellschaft erinnerte jetzt an die Reichspogromnacht
Von Sabine Schott
Dort, wo es heute nur noch einen Mauerrest gibt, verkündeten Vertreter jüdischer Gemeinden Grußworte, auch ein Rabbi aus den USA. Am Ende der Kranzniederlegung war ein besonderer Popsong zu hören.

„Das einzige, was wir wirklich tun können, um den Zusammenhalt der Menschen untereinander wieder zu stärken, ist, miteinander im Gespräch zu bleiben“ - davon ist der Rabbiner Chaim A. Landa überzeugt. Der US-Amerikaner hat am Montagmittag an der traditionellen Gedenkveranstaltung vor dem ehemaligen Standort der Plauener Synagoge...
