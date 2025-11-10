Vor 87 Jahren zerstörten die Nazis die Plauener Synagoge - Stadtgesellschaft erinnerte jetzt an die Reichspogromnacht

Dort, wo es heute nur noch einen Mauerrest gibt, verkündeten Vertreter jüdischer Gemeinden Grußworte, auch ein Rabbi aus den USA. Am Ende der Kranzniederlegung war ein besonderer Popsong zu hören.

„Das einzige, was wir wirklich tun können, um den Zusammenhalt der Menschen untereinander wieder zu stärken, ist, miteinander im Gespräch zu bleiben" - davon ist der Rabbiner Chaim A. Landa überzeugt. Der US-Amerikaner hat am Montagmittag an der traditionellen Gedenkveranstaltung vor dem ehemaligen Standort der Plauener Synagoge...