Vor der Eröffnung am Montag: Eintrittspreise, Öffnungszeiten, Parken – alle wichtigen Infos zur neuen Plauener Eisbahn

Die Spannung steigt: Kufenflitzer können ab Montagabend auf dem Topfmarkt wieder aufs Eis. Bis weit in den Februar hinein will der VFC diesmal die Eisbahn betreiben.

Die derzeit frostigen Nächte sind wohl die beste Einstimmung auf Plauens neue Eisbahnsaison. Am Montag wird sie auf dem Topfmarkt eröffnet. Die Eisbahn soll künftig dauerhaft Bestandteil des Weihnachtsmarktes sein.