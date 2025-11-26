Vor der Neueröffnung des E-Centers in Plauen: Das ist der neue Marktleiter – „mein höchster Schulabschluss ist die mittlere Reife“

Der neue Edeka-Markt an der Reißiger Straße öffnet am 11. Dezember. Den Hut in dem Center hat ein 37-Jähriger auf. Wer ist der Mann und wie wurde er Marktchef?

Lange haben die Bauarbeiten gedauert, nun ist das Ende in Sicht: Am 11. Dezember öffnet in Plauen ein neuer Edeka-Markt. Entstanden ist der Neubau an der Reißiger Straße. Was steckt hinter einem solchen Großprojekt und was benötigt es, um einen solchen Supermarkt zu leiten? Der Chef des neuen E-Centers Karl-Christian Bruckner gibt der...