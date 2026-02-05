Vor der Verschrottung gerettet: Restaurierter Flügel mit besonderer Vergangenheit erklingt jetzt wieder im Plauener Diesterweg-Gymnasium

Fast wäre das Instrument auf dem Müll gelandet. Doch es kam anders.

Dieser Tag war nicht nur für Amalia Solovyeva und Ole Valentin ein ganz besonderer: Die beiden Elftklässler des Plauener Diesterweg-Gymnasiums weihten am Mittwochabend mit einem Konzert einen besonderen Flügel ein. Es handelt sich um ein Instrument mit turbulenter Vergangenheit, wie Pädagogin Pia Schöler berichtet: Zur Jahrtausendwende hatten...