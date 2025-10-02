Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Vorbestrafter Mann soll im Vogtland eine Frau und deren Kinder in Wohnung eingesperrt haben

Ein polnischer Mann mit Meldeadresse im Vogtland soll eine Frau eingesperrt haben.
Ein polnischer Mann mit Meldeadresse im Vogtland soll eine Frau eingesperrt haben. Bild: Friso Gentsch/dpa
Ein polnischer Mann mit Meldeadresse im Vogtland soll eine Frau eingesperrt haben.
Ein polnischer Mann mit Meldeadresse im Vogtland soll eine Frau eingesperrt haben. Bild: Friso Gentsch/dpa
Plauen
Vorbestrafter Mann soll im Vogtland eine Frau und deren Kinder in Wohnung eingesperrt haben
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 53-Jährige ist am Landgericht Zwickau in Berufung gegangen. Weil er seine Mütze nicht abnehmen wollte, durfte er nicht am Prozess teilnehmen. Vor kurzem saß er noch in U-Haft.

Ein Mann soll im Vogtland eine Frau samt Kindern in ihrer Wohnung eingesperrt haben. Indem er von außen das Schloss austauschte und verriegelte, konnten die Geschädigte sowie ihre zweijährigen Kinder für mehrere Stunden das Apartment nicht verlassen. Erst die Polizei veranlasste den Angeklagten letztendlich dazu, die Tür wieder...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
15.09.2025
2 min.
Plauener Missbrauchsfall: Ausmaß ist vermutlich größer als bislang angenommen
Hinter Aktendeckeln: Ein Paar aus Plauen ist wegen schweren Kindesmissbrauchs angeklagt.
Ein Plauener und seine Partnerin sollen die eigenen Kinder schwer missbraucht und die Taten gefilmt und fotografiert haben. Doch das Ausmaß der vor dem Landgericht Zwickau verhandelten Fälle könnte größer sein.
Claudia Bodenschatz
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
25.09.2025
2 min.
Streit über Kinderbekleidung: Mann aus dem Vogtland soll seine Frau geschlagen haben – und schwänzte den Prozess
Der Prozess wegen Körperverletzung am Landgericht konnte am Donnerstag nicht stattfinden.
Das Landgericht sollte das Verfahren gegen einen 39-jährigen Mann neu aufrollen. Doch der Angeklagte kam nicht. Wie es nun weitergeht.
Gunter Niehus
Mehr Artikel