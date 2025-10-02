Vorbestrafter Mann soll im Vogtland eine Frau und deren Kinder in Wohnung eingesperrt haben

Der 53-Jährige ist am Landgericht Zwickau in Berufung gegangen. Weil er seine Mütze nicht abnehmen wollte, durfte er nicht am Prozess teilnehmen. Vor kurzem saß er noch in U-Haft.

Ein Mann soll im Vogtland eine Frau samt Kindern in ihrer Wohnung eingesperrt haben. Indem er von außen das Schloss austauschte und verriegelte, konnten die Geschädigte sowie ihre zweijährigen Kinder für mehrere Stunden das Apartment nicht verlassen. Erst die Polizei veranlasste den Angeklagten letztendlich dazu, die Tür wieder...