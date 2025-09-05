Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Ellen Liebner
Plauen
Vorhang auf! Erstes Kinderkunstfestival startet in Plauen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Im Vogtlandtheater wird getanzt, gespielt, gelesen. Die Galerie Forum K zeigt eine Sonderschau.

Das Erste Sächsische Kinderkunstfestival „Wir wollen‘s wissen!“ startet am Samstag, 6. September, im Vogtlandtheater in Plauen. Etwa 300 Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren werden dabei sein. Von 10 bis 17.30 Uhr wird getanzt, gespielt, werden Filme gezeigt und Texte gelesen. Eine von Fachkräften unterstützte Kinderjury gibt den...
