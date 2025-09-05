Vorhang auf! Erstes Kinderkunstfestival startet in Plauen

Plauen
Im Vogtlandtheater wird getanzt, gespielt, gelesen. Die Galerie Forum K zeigt eine Sonderschau.
Das Erste Sächsische Kinderkunstfestival „Wir wollen‘s wissen!“ startet am Samstag, 6. September, im Vogtlandtheater in Plauen. Etwa 300 Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren werden dabei sein. Von 10 bis 17.30 Uhr wird getanzt, gespielt, werden Filme gezeigt und Texte gelesen. Eine von Fachkräften unterstützte Kinderjury gibt den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.